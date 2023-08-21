Эксклюзив 21 августа 2023, 06:29 Тело человека нашли в коллекторе рядом с парком «Зарядье» Полиция обнаружила труп в коллекторе на Москворецкой набережной Unsplash

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Утром 21 августа в центре Москвы в коллекторе обнаружили тело человека. Спасатели подняли его на поверхность при помощи специального оборудования, сообщил источник «360».

В 04:25 полиция получила сообщение о плавающем в Москве-реке на Москворецкой набережной недалеко от парка «Зарядье» теле человека. Экипаж патрульно-постовой службы приехал на место и подтвердил информацию, но самостоятельно без специального оборудования достать его из коллектора не смог.

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Спустя время подоспели спасатели, извлекли тело и отбуксировали к причалу. Личность покойного и обстоятельства его гибели выяснят правоохранители.

Тело человека нашли 19 августа в Зеленограде. Рабочие наткнулись на него в канализационном колодце на Московском проспекте. По словам источника «360», у погибшего отсутствовали ноги и голова.