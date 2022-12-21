21 декабря 2022, 18:43
Тело человека из-за трупного запаха нашли в запертой ювелирной мастерской в Москве
Источник «360»: тело человека обнаружили в запертой ювелирной мастерской в Москве
Тело человека обнаружили в ювелирной мастерской на бульваре Яна Райниса. Дверь в помещение была закрыта, оперативные службы на место вызвали из-за трупного запаха, сообщил источник «360».
Мастерская находится в доме 41, вход в нее расположен через магазин, уточнил источник. По его данным, на место вызвали следственно-оперативную группу.
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Официального подтверждения информации о происшествии пока нет. Все обстоятельства ЧП уточняются.
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