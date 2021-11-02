Тело бывшего судьи нашли на кладбище под Томском

В Томской области на кладбище было обнаружено тело 59-летнего бывшего судьи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Ранее в полицию о пропаже мужчины обратилась его супруга.

Мужчина работал в Молчановском районном суде Томской области.

«Тело бывшего федерального судьи Молчановского районного суда Юрия Васильева было обнаружено на кладбище. В суде он проработал больше 20 лет. С заявлением о пропаже обратилась в полицию его супруга в конце октября», — сказал источник.

В пресс-службе СК по региону сообщили, что тело мужчины было найдено в селе Молчаново в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Личность погибшего в ведомстве не уточнили. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

В январе прошлого года в Кемеровской области мужчина пришел в суд с оружием и выстрелил в судебного пристава, который попытался его задержать. Затем он ранил 43-летнюю женщину. Она проходила свидетелем по его делу. Пострадавший пристав умер в больнице. Стрелка задержали.