Происшествия 12 декабря 2023, 15:22 Тело бывшего генконсула России в Иране нашли в Москве Shot: тело экс-генконсула России в Иране Алексеева нашли в доме на западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Бывшего генерального консула Российской Федерации в Иране Константина Алексеева нашли мертвым в доме на улице Веерная в Москве. Тело обнаружила его супруга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подробности произошедшего не уточняются. Специалисты начали устанавливать причины смерти. Предположительно, у бывшего дипломата случился инсульт.

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Константин Алексеев занимал должность советника-посланника Посольства России в Иране и работал во Втором департаменте Азии Министерства иностранных дел. Потом, с 2015 по 2019 годы он был генконсулом в городе Решт в Иране.

Ранее в центре Москвы нашли тело дипломата из Эквадора. Его обнаружили мертвым в квартире в Кривоарбатском переулке.