Происшествия 19 июня 2023, 12:42 Тело брата основателя группы Cream Soda обнаружили в Ярославской области — Shot Shot: в Ярославской области нашли тело брата основателя Cream Soda Романа Свиргунова

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Спасатели в Ярославской области обнаружили тело младшего брата основателя музыкальной группы Cream Soda Романа Свиргунова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, тело Романа нашли рядом с деревней Новые Ченцы Некрасовского района.

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В конце марта под лед на Волге в Ярославской области провалились пять человек. Двоих удалось оперативно извлечь из воды — девушку госпитализировали, а молодой человек умер в карете скорой помощи.

Позднее спасатели обнаружили тело еще одного из утонувших, им оказался один их основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. В мае в Костромской области на поверхность подняли тело Аристарха Ухтомского, сооснователя музыкального коллектива.

Молодым парнем, скончавшимся в машине скорой помощи, оказался артист Георгий Киселев. Его родственники сообщали «360», что он оказался в воде при попытке помочь вытащить девушек из руки, однако сам уже не смог выбраться.

Пресс-служба Следственного комитета по Ярославской области подтвердила обнаружение тела мужчины в акватории реки Волги в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области, который числился пропавшим без вести.