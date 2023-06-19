19 июня 2023, 12:42
Тело брата основателя группы Cream Soda обнаружили в Ярославской области — Shot
Shot: в Ярославской области нашли тело брата основателя Cream Soda Романа Свиргунова
Спасатели в Ярославской области обнаружили тело младшего брата основателя музыкальной группы Cream Soda Романа Свиргунова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, тело Романа нашли рядом с деревней Новые Ченцы Некрасовского района.
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В конце марта под лед на Волге в Ярославской области провалились пять человек. Двоих удалось оперативно извлечь из воды — девушку госпитализировали, а молодой человек умер в карете скорой помощи.
Позднее спасатели обнаружили тело еще одного из утонувших, им оказался один их основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. В мае в Костромской области на поверхность подняли тело Аристарха Ухтомского, сооснователя музыкального коллектива.
Молодым парнем, скончавшимся в машине скорой помощи, оказался артист Георгий Киселев. Его родственники сообщали «360», что он оказался в воде при попытке помочь вытащить девушек из руки, однако сам уже не смог выбраться.
Пресс-служба Следственного комитета по Ярославской области подтвердила обнаружение тела мужчины в акватории реки Волги в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области, который числился пропавшим без вести.
Спасатели
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