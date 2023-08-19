Эксклюзив 19 августа 2023, 10:26 Тело без головы и ног нашли в канализации в Зеленограде Источник «360»: в Зеленограде нашли тело без головы и ног в канализации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело человека без головы и ног обнаружили утром 19 августа в Зеленограде при проведении работ в канализационном колодце. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, труп нашли возле дома № 1с1 по Московскому проспекту. Сообщения поступили в экстренные службы около 10:00. Информация уточняется.

Реклама

В марте СМИ писали, что работница свалки в Подольске наткнулась на мужскую ногу в носке. Других фрагментов тела на месте не было. Официально данные не подтверждались.