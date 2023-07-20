Происшествия 20 июля 2023, 16:16 Тело 43-летнего мужчины нашли в Кармаскалинском районе Башкирии

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В Башкирии спасатели извлекли из воды тело 43-летнего мужчины, который перед этим двигался по проселочной дороге и съехал в озеро в Кармаскалинском районе. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госатоинспекции, мужчина был лишен водительских прав.

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Одна из версий гласит, что местный житель направлялся в сторону рыболовного хозяйства, но по неизвестной причине съехал в озеро Лобода. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.