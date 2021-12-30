Администратор калининградской сауны обнаружил труп 24-летнего местного жителя. Произошло это накануне на улице Невского, сообщил сайт «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам очевидца, рядом с телом мужчины лежала странная металлическая коробка с фольгой и белый порошок, написали «Дни.ру».

Правоохранители не нашли на теле погибшего следов насильственное смерти. Вероятнее всего, его сердце остановилось из-за употребления запрещенных веществ. Точную причину поможет установить экспертиза.