Тело 19-летнего парня нашли в воде на набережной Волгограда

В Волгограде спасатели достали из реки тело 19-летнего юноши. Происшествие случилось накануне на диком пляже, написал сайт novostivolgograda.ru.

По словам очевидцев, молодой человек купался недалеко от причала № 18. В какой-то момент он ушел под воду и не вынырнул.

Кто-то из находившихся рядом людей бросился на помощь, однако спасти молодого человека так и не удалось. Сейчас медицинские эксперты устанавливают точную причину смерти.