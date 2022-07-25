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    25 июля 2022, 11:28

    Тело 19-летнего парня нашли в воде на набережной Волгограда

    Оксана Лавнюженко

    В Волгограде спасатели достали из реки тело 19-летнего юноши. Происшествие случилось накануне на диком пляже, написал сайт novostivolgograda.ru.

    По словам очевидцев, молодой человек купался недалеко от причала № 18. В какой-то момент он ушел под воду и не вынырнул.

    Кто-то из находившихся рядом людей бросился на помощь, однако спасти молодого человека так и не удалось. Сейчас медицинские эксперты устанавливают точную причину смерти.