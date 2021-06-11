Тело 16-летней девочки обнаружили в Ленинградской области

В одной из квартир в Киришах (Ленинградская область) сотрудники скорой помощи обнаружили тело 16-летней девочки. Известно, что в этой квартире проживал 41-летний мужчина, рассказала газета «Петербургский дневник».

Предположительно, девочка скончалась от передозировки наркотиков.

Известно, что она росла в неблагополучной семье: отца у нее не было, она проживала с безработной матерью, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности. Жили они на деньги бабушки. Девочка не ладила с матерью и часто уходила из дома. Она состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних и в наркологическом кабинете.

Мужчина, в квартире которого обнаружили тело, был, судя по всему, знакомым погибшей. Он оказался рецидивистом — на его счету 14 преступлений. Он доставлен в отдел полиции.