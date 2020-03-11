Тело 13-летней школьницы нашли под Тамбовом. Но не там, где говорил предполагаемый убийца

Школьница пропала 7 марта — она пошла на дискотеку, но так и не вернулась домой. Поиски пропавшей велись несколько дней. В них принимали участие около 600 человек — полицейские, местные жители, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и других общественных организаций.

9 марта стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочки. Мужчина признался, что сбил ее вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино Тамбовского района. Лиза Ч. в этот момент возвращалась домой с дискотеки. По словам задержанного мужчины, после наезда она не подавала признаков жизни. Чтобы скрыть убийство несовершеннолетней, он погрузил ее в машину и отвез к водоему, куда и сбросил тело.

Когда задержанный дал такие показания, к поискам пропавшей девочки подключили водолазов. Два дня они безрезультатно обследовали дно реки Цна в районе села Бокино в том месте, где указал обвиняемый, но тело так и не нашли. Вместе с водолазами волонтеры искали школьницу и в других местах. Поисковые группы продолжали прочесывать окрестности Тамбовского района и в результате вечером 11 марта обнаружили тело девочки. Оно было закопано в лесном массиве города Котовска.