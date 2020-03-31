Тележурналист Лучанский скончался в ДТП

По информации сайта «Дни.ру», ДТП произошло вечером 30 марта на трамвайной остановке в Новосибирске. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

«ГТРК „Новосибирск“ выражает искренние соболезнования семье нашего коллеги. О дате и времени прощания мы сообщим позднее», — отметили в телекомпании.