31 марта 2020, 14:03
Тележурналист Лучанский скончался в ДТП
Автомобиль Mercedes насмерть сбил журналиста, телеведущего и редактора программы «Вести Новосибирск» Антона Лучанского. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГТРК.
По информации сайта «Дни.ру», ДТП произошло вечером 30 марта на трамвайной остановке в Новосибирске. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи.
«ГТРК „Новосибирск“ выражает искренние соболезнования семье нашего коллеги. О дате и времени прощания мы сообщим позднее», — отметили в телекомпании.