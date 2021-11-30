В Тюмени на двухлетнего ребенка упал старый телевизор. В результате он получил смертельные травмы, передает ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Это произошло в минувшую среду в одной из городских квартир. Мать ребенка ненадолго отлучилась из дома. Вернувшись, она обнаружила, что телевизор упал на ее сына.

«На его голове и лице были травмы. Женщина пыталась спасти ребенка, но не смогла привести его в чувство, он умер», — рассказал инсайдер.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.