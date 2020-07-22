22 июля 2020, 12:57
Телевизор насмерть задавил ребенка в Оренбуржье
В Пономаревском районе Оренбургской области произошел несчастный случай, в котором погиб полугодовалый ребенок. На него упал телевизор. Об этом сообщило издание RIA56 со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошел 20 июля. На полуторагодовалого малыша упал телевизор, стоявший на тумбе. Мать и сестра находились на кухне, написало РИА ФАН.
Ребенок без создания был доставлен в районную больницу. Врачи несколько часов боролись за жизнь маленького пациента, но не смогли его спасти.
Назначены экспертизы. По итогам проверки будет дана процессуальная оценка.