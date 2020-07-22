Телевизор насмерть задавил ребенка в Оренбуржье

Инцидент произошел 20 июля. На полуторагодовалого малыша упал телевизор, стоявший на тумбе. Мать и сестра находились на кухне, написало РИА ФАН.

Ребенок без создания был доставлен в районную больницу. Врачи несколько часов боролись за жизнь маленького пациента, но не смогли его спасти.

Назначены экспертизы. По итогам проверки будет дана процессуальная оценка.