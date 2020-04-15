15 апреля 2020, 18:12
Телевизор насмерть придавил четырехлетнюю девочку в Крыму
В Крыму четырехлетняя девочка скончалась после того, как на нее упал телевизор. Об этом сообщило ИА Nation News.
Отец ребенка ушел в магазин, оставив дочку с бабушкой, которая не может ходить. Мама в это время была на работе.
Девочка случайно задела тумбочку с телевизором, который упал на нее. В итоге малышка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Врачам не удалось ее спасти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ее родителей.