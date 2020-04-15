Телевизор насмерть придавил четырехлетнюю девочку в Крыму

Отец ребенка ушел в магазин, оставив дочку с бабушкой, которая не может ходить. Мама в это время была на работе.

Девочка случайно задела тумбочку с телевизором, который упал на нее. В итоге малышка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Врачам не удалось ее спасти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ее родителей.