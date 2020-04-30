Телеведущий Затевахин: в природе убитая медведиха спаслась бы от самца

Затевахин выразил убеждение в том, что работники зоопарка «сделали все необходимое».

«Медведи, в частности белые, — животные с непростым характером, самки вступают в конфликтные отношения, и в природе часто бывает, что самец убивает самку или медвежонка. Причины этого разные, иногда это голод или они встречаются у падали, и охраняя эту падаль, медведь убивает», — пояснил телеведущий.

Он заметил, что медведи могут конфликтовать и без повода.

«Бывает, что конфликты возникают на пустом месте, потому что характер у белого медведя жесткий и агрессия для них нормальный процесс. Агрессия — это их биологическая особенность, которая помогает им выживать в дикой природе», — добавил Затевахин.

По мнению специалиста, в дикой природе медведица могла бы спастись.

«Касательно периода размножения, если бы это происходило в дикой природе, то медведица, скорее всего, убежала бы, а здесь она убежать не может. И при том, что самец медведя крупнее, такой небольшой конфликт перерос в трагедию, потому что самке некуда было уйти. Медведи сложные в плане характера существа, и с ними много нюансов», — заключил телеведущий.

Белый медведь Балу убил медведицу Аврору в зоопарке Ижевска. Самку привезли из Красноярска для размножения.