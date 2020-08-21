СМИ: телеведущая РЕН ТВ попала в аварию

Крайт заказала машину на Мосфильмовской улице в одной из ведущих компаний по предоставлению такси. Водитель автомобиля не справился с управлением и попал в ДТП.

В результате аварии у телеведущей оказались выбиты четыре зуба. Она начала плакать и сразу же позвонила супругу.

«Водитель начал ее всю в крови выволакивать из машины, хотел скрыться с места происшествия», — сказал Бородин.

По его словам, таксист хотел скрыться. Тогда муж пострадавшей связался с начальником ГАИ, водителя задержали.

Крайт отправилась в больницу. Там врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. С ней в клинике находится мама.

Семья планировала 21 августа отмечать день рождения младшей дочери. Для этого заказали шарики и торт. Теперь же Бородин намерен судиться с компанией, написало радио «Комсомольская правда».

Ранее в ДТП попал певец и танцор Влад Топалов. Он отнесся к случившемуся философски: «значит, так было надо».