Происшествия 18 апреля 2024, 17:37 Телемастер вынудил жительницу Иваново заплатить 32 тысячи рублей за смену батареек в пульте

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В Иванове суд рассмотрит уголовное дело телемастера, который обманул 70-летнюю местную жительницу на 32 тысячи рублей. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на региональное УМВД России.

Мошенник сообщил пожилой клиентке, что телевизору нужен сложный ремонт, когда всего лишь нужно было поменять батарейки в пульте. Пенсионерка заплатила за «починку» 32 тысячи рублей.

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Когда родные женщины объяснили, что она нарвалась на мошенника, пенсионерка решила обратиться в полицию.