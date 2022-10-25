Телеканал «ЗаТВ» и радиостудия продолжили работу после взрыва в Мелитополе | 360°

25 октября 2022, 11:04
Телеканал «ЗаТВ» и радиостудия продолжили работу после взрыва в Мелитополе
Власти Мелитополя сообщили о продолжении работы телеканала «ЗаТВ» после взрыва
Телеканал «ЗаТВ» и радиостудия продолжают работать после взрыва возле здания телецентра в Мелитополе. С таким заявлением выступили власти города, сообщил RT.
Сегодня утром, около 08:40, у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» взорвали автомобиль. Взрывная волна выбила окна и межкомнатные двери на нескольких этажах здания.
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Повреждения получили также соседние жилые дома и машина, проезжавшая мимо в момент взрыва, уточнили в Telegram-канале городской администрации.
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По данным местных властей, легкие ранения получили пять человек, среди них есть сотрудники «ЗаМедиа». Одного пострадавшего доставили в больницу.
На месте продолжают работать оперативные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Запорожье
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