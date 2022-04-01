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    01 апреля 2022, 18:28

    Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пострадавшей от снаряда ВСУ квартиры в Донецке

    Полина Гребенщикова

    Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пострадавшей от украинского снаряда квартиры в Донецке. От удара пострадал пятиэтажный дом в районе Текстильщик.

    Судя по видео, у здания обрушился балкон.

    «Еще один снаряд из реактивной системы залпового огня угодил в этот жилой дом. Эпицентр в квартире. Так выглядит балкон, а точнее, то, что от него осталось снаружи. В результате обстрела украинской артиллерии с западной стороны пятиэтажки выбило все окна», — сообщил корреспондент издания.