Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пострадавшей от снаряда ВСУ квартиры в Донецке

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пострадавшей от украинского снаряда квартиры в Донецке. От удара пострадал пятиэтажный дом в районе Текстильщик.

Судя по видео, у здания обрушился балкон.

«Еще один снаряд из реактивной системы залпового огня угодил в этот жилой дом. Эпицентр в квартире. Так выглядит балкон, а точнее, то, что от него осталось снаружи. В результате обстрела украинской артиллерии с западной стороны пятиэтажки выбило все окна», — сообщил корреспондент издания.