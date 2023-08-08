08 августа 2023, 16:58
«Телефонный терроризм». Украинские военные психологи стали готовить волонтеров к диверсиям
Юрист Хаминский: украинский ЦИПсО готовит волонтеров в терактам и диверсиям в России
МВД России предупредило об участившихся случаях телефонных призывов к совершению терактов. Большинство телефонных атак на россиян происходит с территории Украины посредством IP-телефонии, пояснил «360» юрист и правозащитник Александр Хаминский. Он добавил, что специалисты 72-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) готовят волонтеров к совершению диверсий.
ЦИПсО создавался в сопредельном государстве именно с целью дестабилизировать обстановку в России, напомнил эксперт. В 2014 году организация перешла в ведение ВСУ. Ее сотрудники разрабатывали сценарии различных видов деструктивного информационного воздействия, вербуя россиян и украинцев для выполнения конкретных задач.«Основные задачи ЦИПсО заключались в создании условий для дестабилизации российского общества, формировании недоверия к органам власти, побуждении к протестным выступлениям. Начиная с 2018 года Центр финансировал мероприятия по сбору и категоризации информации о гражданах России, проживающих в различных федеральных округах. Практически все виды телефонного мошенничества, в результате которого многие россияне потеряли честно заработанные средства, — дело рук украинских военных психологов», — подчеркнул правозащитник.
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По его словам, сейчас трудно достоверно оценить, когда специалисты ЦИПсО начали готовить своих волонтеров к осуществлению диверсий и терактов, но участившиеся случаи поджога военкоматов и выведения из строя релейных шкафов на железных дорогах — как раз результат этой подрывной деятельности.«Если поджигателей удавалось поймать, на допросах они не могли объяснить, что их подтолкнуло на совершение преступления. На самом деле все достаточно просто. В психологии существуют триггеры, которые указывают на определенное состояние человека. Чтобы сподвигнуть законопослушного гражданина на преступные деяния, достаточно нащупать его склонность к протестным настроениям. А уже дальше все пойдет как по писаному. Так обычные с виду телефонные мошенники скинули личину и превратились в самых настоящих подстрекателей», — пояснил Хаминский.
Эффективными мерами профилактики он считает правовое просвещение и информирование. До людей необходимо доносить — в том числе через СМИ — информацию и о способах работы провокаторов, и о последствиях незаконных действий, подытожил юрист.
Терроризм
Мошенничество
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