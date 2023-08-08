Эксклюзив 08 августа 2023, 16:58 «Телефонный терроризм». Украинские военные психологи стали готовить волонтеров к диверсиям Юрист Хаминский: украинский ЦИПсО готовит волонтеров в терактам и диверсиям в России Freepik

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МВД России предупредило об участившихся случаях телефонных призывов к совершению терактов. Большинство телефонных атак на россиян происходит с территории Украины посредством IP-телефонии, пояснил «360» юрист и правозащитник Александр Хаминский. Он добавил, что специалисты 72-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) готовят волонтеров к совершению диверсий.

ЦИПсО создавался в сопредельном государстве именно с целью дестабилизировать обстановку в России, напомнил эксперт. В 2014 году организация перешла в ведение ВСУ. Ее сотрудники разрабатывали сценарии различных видов деструктивного информационного воздействия, вербуя россиян и украинцев для выполнения конкретных задач.

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По его словам, сейчас трудно достоверно оценить, когда специалисты ЦИПсО начали готовить своих волонтеров к осуществлению диверсий и терактов, но участившиеся случаи поджога военкоматов и выведения из строя релейных шкафов на железных дорогах — как раз результат этой подрывной деятельности.

Эффективными мерами профилактики он считает правовое просвещение и информирование. До людей необходимо доносить — в том числе через СМИ — информацию и о способах работы провокаторов, и о последствиях незаконных действий, подытожил юрист.