Телефонных мошенников задержали в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 14:53 Поделиться Telegram

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Viber Телефонных мошенников задержали в Нижнем Новгороде

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Полиция Нижнего Новгорода обнаружила мошеннический колл-центр, сотрудники которого обманывали российских граждан и вымогали у них деньги. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В работу мошенников входил обзвон людей, которые оформляли заявки на кредиты. Им предлагали помощь в ускорении процедуры получения займов, а взамен от граждан требовалась оплата страховых взносов или других платежей.

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Таким образом в результате мошеннических действий пострадали жители Новосибирской, Красноярской, Белгородской и Курской областей.

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Правоохранители завели уголовное дело. Четверо подозреваемых уже заключены под стражу.

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