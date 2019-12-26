Телефонные террористы «заминировали» суды Петербурга и потребовали «заплатить чеканной монетой»

Очередная волна эвакуаций судов после сообщений о «минировании» прокатилась по Санкт-Петербургу. На этот раз злоумышленники разослали электронные письма с требованием «заплатить чеканной монетой». Раньше им были нужны биткоины.

Как сообщил сайт «Невские Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, эвакуированы Петродворцовый, Октябрьский, Колпинский, Петроградский, Куйбышевский и Сестрорецкий суды. В качестве требований анонимы привели строчку из песни из нового сериала Netflix «Ведьмак». Им нужно «заплатить чеканной монетой».

Серия «минирований» судов, школ, вокзалов, учреждений культуры, станций метро и административных зданий началась в России в конце ноября. Больше всего сообщений о заложенных бомбах зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее член экспертной группы по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при МИД РФ Владислав Красинский рассказал «360», что телефонные террористы хотят запугать людей и посеять в обществе панику.

Премьера сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского состоялась 21 декабря. Фраза про «чеканную монету» из песни одного из центральных персонажей фильма — барда Лютика — стала мемом.