Происшествия 28 марта 2023, 17:03 Телефонные мошенники вынудили москвича открыть стрельбу в офисе банка ТАСС: москвич устроил стрельбу в банке из-за телефонных мошенников РИА «Новости»

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Мужчина устроил стрельбу в отделении Сбербанка на Неманском проезде в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, злоумышленника толкнули на преступление телефонные мошенники.

По данным источника агентства, они убедили стрелка, что сотрудники банка якобы распространяют его персональные данные. В результате ЧП никто не пострадал.

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В региональном главке МВД «360» сообщили, что стрельба в отделении банка произошла накануне, вся информация по этому поводу уточняется.