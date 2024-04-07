Происшествия 07 апреля 2024, 17:01 Телефонные мошенники выманили у москвички почти 75 миллионов рублей Прокуратура: жительница Москвы отдала аферистам 74,6 миллиона рублей Vladimir Baranov/Globallook Press

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Злоумышленники под видом банковских сотрудников и правоохранителей обманули жительницу Москвы и выманили у нее 74,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мошенники убедили женщину, что ее денежные сбережения находятся в опасности, и заставили ее передать все деньги им, чтобы провести «переактивацию счетов».

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«Аферисты сообщили, что для этой „процедуры“ нужно постоянно подтверждать свою платежеспособность путем внесения наличных через банкомат на определенные счет», — указали в пресс-службе.

По требованию прокуратуры счета мошенников арестовали.

Ранее аферисты убедили профессора Гнесинки перевести им 339 тысяч рублей. Когда злоумышленники получили деньги, они заблокировали свою жертву в мессенджерах.