Происшествия 11 сентября 2023, 16:10 Телефонные мошенники обманули генерал-полковника в Москве на 635 тысяч рублей Baza: генерал-полковника в Москве обманули на 635 тысяч рублей Unsplash

Читать 360tv в

Телефонные мошенники обманули 94-летнего генерал-полковника на 635 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, телефонные мошенники действовали по следующей схеме: мужчине позвонила девушка и представилась его внучкой. Сказала, что попала в ДТП, и ей нужны деньги для мирного урегулирования конфликта. В противном случае ее посадят в тюрьму.

Реклама

Запрошенной суммы в полтора миллиона у пенсионера не было. Но и меньшая сумма в 635 тысяч рублей устроила мошенников.

Пострадавший собрал деньги и передал их курьеру. После этого он решил позвонить внучке. Та заявила, что в аварию не попадала. После этого пожилой мужчина обратился в полицию. Источник Baza отметил, что по данному факту возбудили дело о мошенничестве.

Ранее петербургский профессор перевел мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ, девять миллионов рублей.