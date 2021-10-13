Телефонного вора поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчины, который убегал от патрульного авто. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, у задержанного при себе оказалось сумка, в которой лежало несколько смартфонов. Мужчина не смог объяснить, откуда у него эти устройства. Росгвардейцы передели его полицейским. Позднее к правоохранителям обратился местный житель, который рассказал, что у него пропал телефон после распития алкоголя с задержанным.