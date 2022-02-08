Телефон жителя Колпино Ленинградской области загорелся у него в руках. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился к врачам утром 6 февраля. Медики установили, что пострадавший заработал термический ожог пламенем первой степени. Взрыв произошел в тот момент, когда пострадавший заряжал телефон в одной из квартир в доме на Заводском проспекте. Сейчас состояние мужчины оценивают как среднее.