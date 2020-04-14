14 апреля 2020, 19:48
Телефон пытались доставить в ульяновскую колонию с помощью арбалета
Неизвестные пытались при помощи арбалета доставить телефон и зарядку в исправительную колонию № 3 в Ульяновской области. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на региональное управление ФСИН.
По данным ведомства, «неустановленное лицо совершило выстрелы из арбалета на территорию учреждения».
«Сотрудниками ИК-3 были обнаружены три стрелы, к двум из которых были привязаны сотовый телефон, зарядное устройство», — говорится в сообщении.