Телефон отправил хозяину видео с грабителем в Перми

«Злоумышленник тайно похитил у гражданина мобильный телефон стоимостью 12 000 рублей из павильона сервисного центра на Узеньком переулке», — заявило краевое УМВД.

Однако мобильное устройство запечатлело мужчину, когда тот решил разблокировать телефон. Сработала система безопасности на смартфоне. Хозяин устройства автоматически получил видеозапись.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В настоящий момент полиция определяет личность подозреваемого.