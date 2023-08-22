Происшествия 22 августа 2023, 13:50 Тела всех участников экскурсии по коллекторам нашли в Москве Всех восьмерых участников экскурсии по коллекторам в Москве обнаружили погибшими РИА «Новости»

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Поиски пропавших во время незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве завершились. Все восемь участников найдены погибшими, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Семь экскурсантов и диггер-сопровождающий погибли в подземных туннелях, когда пошел внезапный ливень и уровень воды резко поднялся.

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«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли. Операция по поиску погибших завершена», — передал собеседник агенства.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России. Наказание по ней составит до десяти лет лишения свободы.

Следователи установили причастность трех человек к организации экскурсии. Генерального директора компании «Спутник» Александр Ким задержали в Петербурге, руководителя диггеров Никиту Дубаса — в Москве. Местонахождение главы компании «Авангард» Александра Лазовского пока неизвестно, по одной из версий, он может находиться в Дубае.

Тела двух подростков нашли и достали из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной 15-летней девочки с пробитой головой нашли у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

Также в понедельник в Москва-реке под Парящим мостом в «Зарядье» обнаружили тело четвертого диггера. А спустя некоторое время капитан судна заметил труп мужчины в водоеме.

Ранее член «Россоюзспаса» Алексей Дударев объяснил, почему ходить на экскурсии под землей опасно для жизни и здоровья. Низкий уровень вентиляции может приводить к накоплению ядовитых газов или недостатку кислорода.