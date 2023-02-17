Происшествия 17 февраля 2023, 15:17 Тела трех рыбаков обнаружили в палатке в Омской области

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Трое мужчин погибли, предположительно, отравившись угарным газом. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Тела троих рыбаков нашли на озере Салтаим в закрытой палатке. Как предполагают следователи, они отравились угарным газом, потому что использовали для обогрева горелку.

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В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины смерти. Известно, что погибшие — жители поселка Павлоградка в возрасте от 50 до 60 лет.

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