Тела трех погибших нашли в пруду в Удмурдии

Несчастный случай произошел 17 августа около села Лынга в Якшур-Бодьинском районе. Спасатели нашли в пруду тела двоих взрослых и мальчика восьми лет. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что накануне случившегося, 46-летний местный житель отдыхал на берегу с 33-летней женщиной и ее восьмилетним сыном. Взрослые выпили алкогольные напитки и отправились купаться в пруд. Женщина, которая решила научить сына плавать, начала тонуть вместе с мальчиком. На помощь бросился мужчина, но не смог спасти утопающих. При этом он сам не доплыл до берега.

Правоохранительные органы произвели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.