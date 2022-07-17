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    17 июля 2022, 21:36

    Тела трех погибших нашли на месте крушения украинского Ан-12 в Греции

    Skai: спасатели нашли тела трех погибших и черный ящик разбившегося в Греции Ан-12

    Александр Иванов

    Специалисты экстренных служб извлекли тела трех погибших из обломков разбившегося украинского самолета Ан-12, заявили на греческом телеканале Skai. На месте крушения, по предварительным данным, обнаружили бортовой самописец воздушного судна.

    Тела трех погибших нашли на месте крушения украинского Ан-12 в Греции

    Глава подразделения по обезвреживанию боеприпасов рассказал, что на месте нашли тела семи из восьми погибших. Три тела извлекли из-под обломков.

    «Также был найден предмет, который, возможно, является черным ящиком самолета», — сообщили греческие журналисты.

    Самолет, следовавший из Сербии в Бангладеш, вез 11,5 тонны продукции оборонной промышленности. По словам пилота, у судна отказал двигатель.