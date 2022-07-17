Тела трех погибших нашли на месте крушения украинского Ан-12 в Греции

Специалисты экстренных служб извлекли тела трех погибших из обломков разбившегося украинского самолета Ан-12, заявили на греческом телеканале Skai. На месте крушения, по предварительным данным, обнаружили бортовой самописец воздушного судна.

Глава подразделения по обезвреживанию боеприпасов рассказал, что на месте нашли тела семи из восьми погибших. Три тела извлекли из-под обломков.

«Также был найден предмет, который, возможно, является черным ящиком самолета», — сообщили греческие журналисты.

Самолет, следовавший из Сербии в Бангладеш, вез 11,5 тонны продукции оборонной промышленности. По словам пилота, у судна отказал двигатель.