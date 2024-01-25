Происшествия 25 января 2024, 13:38 Тела трех мужчин обнаружили в квартире на севере Москвы СК: тела трех мужчин обнаружили в квартире на Дубнинской улице в Москве РИА «Новости»

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В квартире на Дубнинской улице в Москве обнаружили трех мужчин. Столичный главк СК России приступил к доследственной проверке, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», — уточнили в СК

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По информации следователей, сегодня, 25 января, в московской квартире нашли тела трех мужчин без видимых телесных повреждений. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин произошедшего.

Другие подробности не уточняются. Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее тело пенсионера с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы.