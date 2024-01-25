25 января 2024, 13:38
Тела трех мужчин обнаружили в квартире на севере Москвы
СК: тела трех мужчин обнаружили в квартире на Дубнинской улице в Москве
В квартире на Дубнинской улице в Москве обнаружили трех мужчин. Столичный главк СК России приступил к доследственной проверке, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», — уточнили в СК
Реклама
По информации следователей, сегодня, 25 января, в московской квартире нашли тела трех мужчин без видимых телесных повреждений. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин произошедшего.
Другие подробности не уточняются. Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия.
Ранее тело пенсионера с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы.
Следственный комитет России
Москва
Реклама
Реклама