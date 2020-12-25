Тела супругов с ножевыми ранениями нашли в сгоревшем доме под Оренбургом

По словам судебных медиков, жители села скончались не от пожара, а от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве двух лиц. Обнаруженные тела принадлежали мужчине и женщине 58 и 60 лет, которые являлись собственниками дома.

Предположительно, злоумышленники убили оренбуржцев, после чего подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления.