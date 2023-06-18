Происшествия 18 июня 2023, 17:49 Тела семи человек нашли при разборе завалов после пожара в частном доме в Татарстане МЧС: при пожаре в частном доме Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо детей Пресс-служба МЧС

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После пожара в частном доме в Татарстане нашли тела семерых человек, среди них — четыре ребенка. Их обнаружили при разборе завалов, написало ГУМЧС России по республике в своем Telegram-канале.

«В доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома», — передали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в деревне Саитово на Торговой улице поступило 18 июня в 13:17. Вспыхнул одноэтажный бревенчатый дом, который был газифицирован, электрифицирован.

Огонь распространился на 100 «квадратов». Пламя тушили по № 1БИС. Локализовать огонь удалось спустя почти час. В 14:15 спасатели ликвидировали открытое горение.

Судя по опубликованным МЧС снимкам с места происшествия, от строения практически ничего не осталось. На фото видны обугленные бревна, от которых все еще поднимается дым.

Ранее ребенок 12 лет погиб в результате пожара в частном доме в Новосибирске. Во время возгорания в помещении находились отец с двумя детьми. Мужчина успел вытащить из горящего дома только младшего. Мать в это время была в роддоме.