Происшествия 16 марта 2023, 14:08 Тела расстрелянных в затылки бойцов ЛНР нашли в лесу под Северодонецком Советник врио главы ЛНР Сорока: тела расстрелянных ВСУ 6 военных нашли под Северодонецком РИА «Новости»

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Останки шести человек — солдат из братской могилы — обнаружили в лесу в окрестностях Северодонецка. Предположительно, это военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики, которых расстреляли украинские боевики. Об этом сообщила советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока, передал ТАСС.

«Сегодня подняли шесть останков, предположительно, военнослужащих из ЛНР, которые были мобилизованы», — сказала она.

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Сорока отметила, что в братской могиле у одного из погибших при себе оказался паспорт и военный билет на имя Геннадия Гилязова — уроженца поселка Лозовского в ЛНР. Личности остальных бойцов устанавливают.

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В четверг постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, что Запад игнорирует зверства украинских военных.