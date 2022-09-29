Тела пропавших рыбаков обнаружили на Камчатке | 360°

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Тела пропавших рыбаков обнаружили на Камчатке

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Двое мужчин пропали на Камчатке во время рыбалки. Накануне спасатели обнаружили их тела. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

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Мужчины отправились рыбачить 27 сентября. Для этого они использовали резиновую лодку. Они направились из бухты Большой Саранной, но назад не вернулись. Спасатели начали обследование места происшествия. Они нашли сначала лодку, а после два тела. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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