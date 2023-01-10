10 января 2023, 13:14
Тела пожилой супружеской пары обнаружили в доме в Челябинской области
Пожилую супружескую пару обнаружили мертвой в собственной квартире в городе Златоуст Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную поисково-спасательную службу.
По предварительным данным, 60-летние муж с женой перестали отвечать на телефонные звонки родственников с 1 января. Также супруги не открывали входную дверь, хотя свет в их квартире горел.
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Причины и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.
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Челябинская область
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