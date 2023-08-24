Происшествия 24 августа 2023, 09:45 Тела погибших при крушении самолета Пригожина доставили в морг на судмедэкспертизу РЕН ТВ: тела жертв крушения самолета под Тверью доставили на судмедэкспертизу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тела жертв крушения самолета в Тверской области, в списке пассажиров которого значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Видео с машиной ритуальных услуг, подъезжающей к моргу, опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

За несколько часов до этого о том, что тела погибших начали вывозить в машинах ритуальных услуг, писал SHOT. Канал уточнил, что две черные «Газели» въехали на огороженную территорию около 4:30, а выехали через полтора часа. Сообщалось, что тела повезут в тверской морг на улице Бобкова, где расположено бюро судебной экспертизы.

Самолет Embraer Legacy 135 упал накануне вечером. На борту были 10 человек, никто не выжил. По данным отчета сервиса Flightradar24, экипаж передавал данные с 17:46, к 18:10 поднялся более чем на восемь километров, а падать начал через девять минут. За 22 секунды самолет потерял два с половиной километра высоты, и больше связи с ним не было.