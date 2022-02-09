Тела погибших подростков нашли в гараже в Норильске

Тела двух погибших подростков нашли в гараже в Норильске. Парень и девушка могли задохнуться от выхлопных газов.

Изучением обстоятельств гибели подростков занялась прокуратура Красноярского края, сообщение об этом опубликовали на сайте ведомства. Заместитель прокурора Норильска выехал на место происшествия.

Предварительно удалось установить, что детей обнаружил отец девушки 8 февраля. Девочка 16 лет и ее друг, которому было 15, находились без признаков жизни в машине ВАЗ 21011. Предположительно, пара отравилась угарным газом.

Гараж принадлежал нашедшему подростков мужчине. Семьи погибших были благополучными, родственники думали, что дети в гостях друг у друга. Организована проверка случившегося.