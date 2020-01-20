Тела погибших извлекли из залитого кипятком отеля в Перми

Спасатели вынесли тела погибших во время коммунальной аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми. Перед отправкой на экспертизу их положили на снег во внутреннем дворике. В распоряжении «360» оказалось видео.

Ночью 20 января в пермском хостеле «Карамель», который находится на цокольном этаже, прорвало трубопровод с горячей водой. Один из номеров отеля залило кипятком. В результате ЧП погибли пять человек, в числе которых один ребенок. Еще три человека получили ожоги различной степени тяжести. Их отвезли в больницу.

Как ранее рассказала глава регионального министерства здравоохранения Оксана Мелехова, первая скорая приехала к гостинице спустя 10 минут после вызова, однако спасти людей не удалось. После прорыва канализационного лежака в подвале, где находится хостел, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

СМИ сообщили, что «Карамель» должны были закрыть уже 20 февраля из-за многочисленных нарушений требований безопасности. Отель работал легально. Последний раз его проверяли в 2019 году.