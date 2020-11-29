Тела пяти рабочих обнаружили под Оренбургом после отравления бытовым газом

Пять человек погибли в квартире жилого дома в поселке Светлый Оренбургской области. Предварительно, они отравились бытовым газом.

Тела пятерых человек обнаружили вечером 28 ноября. Четверо из них — жители Домбаровского района, еще один живет в Оренбурге. Возраст погибших — от 26 до 50 лет. Граждане делали ремонт для клиента, вместе снимали квартиру, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия гибели — отравление бытовым газом в результате неосторожного обращения с газовой плитой.

Правоохранители нашли тела рабочих в спальне. Телесных повреждений нет.

Следователи вместе со специалистами и судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, допросили местных жителей. Также правоохранители изъяли предметы и образцы веществ.

Ранее шесть человек выжили после отравления бытовым газом в Сочи. Утечка газа произошла из-за неисправного генератора.