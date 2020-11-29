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    29 ноября 2020, 14:46

    Тела пяти рабочих обнаружили под Оренбургом после отравления бытовым газом

    Алена Макаренко

    Пять человек погибли в квартире жилого дома в поселке Светлый Оренбургской области. Предварительно, они отравились бытовым газом.
    Тела пяти рабочих обнаружили под Оренбургом после отравления бытовым газом

    Тела пятерых человек обнаружили вечером 28 ноября. Четверо из них — жители Домбаровского района, еще один живет в Оренбурге. Возраст погибших — от 26 до 50 лет. Граждане делали ремонт для клиента, вместе снимали квартиру, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия гибели — отравление бытовым газом в результате неосторожного обращения с газовой плитой.

    Правоохранители нашли тела рабочих в спальне. Телесных повреждений нет.

    Следователи вместе со специалистами и судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, допросили местных жителей. Также правоохранители изъяли предметы и образцы веществ.

    Ранее шесть человек выжили после отравления бытовым газом в Сочи. Утечка газа произошла из-за неисправного генератора.