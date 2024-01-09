Происшествия 09 января 2024, 16:34 Тела мужчины и женщины обнаружили в частном доме под Красноярском

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Трупы 60-летнего мужчины и 58-летней женщины обнаружили в частном доме под Красноярском. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

Преступление было совершено в деревне Батов Дзержинского района. Специалисты зафиксировали на телах жертв колото-резаные раны. Ножи нашли рядом с погибшими. При этом следов ограбления в помещении не заметили.

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Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Известно, что покойные проживали вместе.