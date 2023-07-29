Происшествия 29 июля 2023, 10:40 Тела мужчины и женщины нашли в затопленной машине в реке Южно-Сахалинска СК РФ: тела мужчины и женщины нашли в затопленной машине в Южно-Сахалинске Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области

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Тела 42-летнего мужчины и неизвестной женщины нашли в легковушке, которая была в реке возле Украинской улицы в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Сахалинской области.

Следователь-криминалист осмотрел тела, признаков насильственной смерти на них не было. По предварительным данным, люди моги умереть из-за отравления неизвестным веществом. Судя по фото, размещенном на сайте Следкома, в автомобиле был найден небольшой пакет с белым порошком.

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«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области

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