Происшествия 19 февраля 2024, 16:30 Тела мужчины и женщины нашли в квартире на западе Москвы Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире на Филевском бульваре в Москве РИА «Новости»

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В квартире жилого дома на Филевском бульваре в Москве нашли тела мужчины и женщины. О произошедшем сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, на телах мужчины 1976 года рождения и женщины 1978 года рождения видимых телесных повреждений не обнаружили.

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«Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — добавили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Все обстоятельства и точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее трупы двух мужчин нашли в запертом изнутри гараже в Татарстане. Приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины и, предположительно, отравились выхлопными газами.