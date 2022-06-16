Тела мужчины и женщины нашли под Волгоградом

Тела мужчины и женщины обнаружили на садовом участке СНТ «Любитель» Волгоградской области. При этом люди являлись бездомными. Они проживали в вагончике, подвале и шалаше на протяжении пяти лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сетевое издание «Волгоградская правда».

Информация о найденных телах поступила в отдел полиции 13 июня. На вид возраст погибших составлял примерно 40–45 лет. Они лежали в шалаше, который был сделан из фрагментов брезента, закрепленных между деревьями. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружили.