Тела еще троих погибших в крушении вертолета Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Тела еще троих погибших обнаружили на месте крушения Ми-8 на Камчатке. В вертолете также был обнаружен черный ящик.

«Сейчас подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета. На месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС» — сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.

В понедельник, 16 августа, военные будут обследовать дно озера. Решается вопрос о способе поднятия вертолета на поверхность.

В вертолет удалось попасть через люк с помощью специального оборудования. Сейчас специалисты пытаются открыть заднюю створку, чтобы дрон извлек оставшиеся три тела. В ближайшее время на место крушения будет доставлено оборудование для поднятия бортового самописца.

Вертолет Ми-8 упал 12 августа в озеро Курильское на Камчатке. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выплыть на поверхность с глубины восемь метров, остальные погибли.