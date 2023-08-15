Важное 15 августа 2023, 09:03 Тела еще троих погибших обнаружили на месте взрыва в Махачкале МЧС: число погибших в результате взрыва в Махачкале возросло до 30 Соцсети

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Тела еще троих погибших обнаружили в Махачкале в результате проведения аварийно-спасательных работ. Об этом сообщили в МЧС.

«На данный момент в результате ЧП — 105 пострадавших, из них 30 погибших», — добавили в ведомстве.

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Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о 102 пострадавших, 27 из которых скончались. Во вторник, 15 августа, объявили в республике день траура.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Меликов поблагодарил оперативные службы за профессиональную работу. Благодаря действиям спасателей удалось избежать детонации уцелевших при первом взрыве топливных резервуаров, добавил он.

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим — в зависимости от степени тяжести травм — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Для этого задействуют средства резервного фонда Дагестана.